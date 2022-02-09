После заседания традиционно состоится брифинг секретаря СНБО.

В пятницу, 11 февраля, Совет нацбезопасности и обороны проведет выездное заседание. Оно стартует в 15:30 в Харькове.

Такое решение принял президент Украины Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба СНБО.

"Согласно решению президента Украины В. Зеленского, 11 февраля 2022 года в 15:30 состоится выездное заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины (г. Харьков, ул. Сумская, 64, Харьковская областная государственная администрация)", - говорится в сообщении.

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В 17:30 в тот же день состоится брифинг секретаря СНБО Украины Данилова по результатам заседания.

В данный момент повестка заседания СНБО в Харькове неизвестна.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский в интервью The Washington Post заявил, что попытка войск Российской Федерации оккупировать Харьков станет началом широкомасштабной войны.

В Харькове позже ответили на опасения Зеленского относительно захвата города Россией и заверили, что готовы дать отпор потенциальному захватчику.

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