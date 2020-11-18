У входа в заведение из-за прорыва трубы теплоснабжения образовались две огромные ямы.

В Харькове на входе в большой рынок масштабно обвалился асфальт.

О происшествии написали в Твиттере "ХХ".

Инцидент произошел вечером 18 ноября на территории Новосалтовского рынка на проспекте Юбилейном. У входа в заведение из-за прорыва трубы теплоснабжения образовались две огромные ямы.

Возле одного из провалов стояли ящики с фруктами. Чтобы спасти товар, предпринимателям пришлось рисковать жизнью.

По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.

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Автор: УНИАН