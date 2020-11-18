Чтобы спасти товар, предпринимателям пришлось рисковать жизнью / скриншот из видео
В Харькове на входе в большой рынок масштабно обвалился асфальт.
О происшествии написали в Твиттере "ХХ".
Инцидент произошел вечером 18 ноября на территории Новосалтовского рынка на проспекте Юбилейном. У входа в заведение из-за прорыва трубы теплоснабжения образовались две огромные ямы.
Возле одного из провалов стояли ящики с фруктами. Чтобы спасти товар, предпринимателям пришлось рисковать жизнью.
По предварительным данным, пострадавших в результате инцидента нет.
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