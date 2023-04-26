Установлено, что злоумышленники организовали работу нарколабораторий на территории нескольких областей, наркодельцы продавали почти 250 тыс. доз в месяц на сумму около 70 млн грн.

Всеукраинская группировка наркоторговцев, которые изготавливали психотропы в промышленных масштабах, хотели проникнуть в воинские подразделения. Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Отмечается, что наркотики они реализовывали оптовым заказчикам и в розницу.

"В последние месяцы, пользуясь военным положением, наркодельцы особенно активизировались. В поле их зрения в том числе были и прифронтовые районы. Не оставляли они попыток проникнуть и в среду военных и подорвать таким образом боеготовность наших подразделений", - говорится в сообщении.

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Установлено, что злоумышленники организовали работу нарколабораторий на территории нескольких областей.

По данным следствия, наркодельцы продавали почти 250 тыс. доз в месяц на сумму около 70 млн грн.

"Чтобы легализовать доходы, полученные от наркобизнеса, организатор и соучастник покупали движимое и недвижимое имущество по всей Украине. Деятельность такой разветвленной группировки трудно было бы организовать без содействия представителей правоохранительных органов", - отмечают в ГБР. Проведено более 35 обысков в Киеве, Черкасской, Днепропетровской, Полтавской, Запорожской, Одесской и Херсонской областях.

По результатам оперативно-следственных действий задержан организатор, три члена организованной группы, а также один из крупнейших оптовых покупателей.

В ГБР отмечают, что обнаружено и изъято более 20 кг психотропных веществ, более 600 л прекурсоров, которые уже были подготовлены для изготовления наркотиков, соответствующее оборудование, более 60 тыс. долларов, полученных в результате преступной деятельности, другие вещественные доказательства, доказывающие вину подозреваемых.

Сейчас участникам организованной группы сообщено о подозрении в создании преступной группировки, которая занимается незаконным изготовлением, приобретением, хранением, перевозкой, пересылкой с целью сбыта и сбытом психотропных веществ и прекурсоров в особо крупном размере на территории Украины (ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 306, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 311, ч. 3 ст. 28 ч. 2 ст. 317 УК Украины). За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Оптовому покупателю и реализатору наркотиков сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 307 УК Украины. Ему может "светить" до 12 тюрьмы, также с конфискацией.

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