Как оказалось, злоумышленник стажировался на баристу.

В одной из киевских кофеен парень ударил девушку-баристу и утверждал, что ему за это ничего не будет, поскольку он якобы работает в Киевской городской государственной администрации.

Инцидент произошел в воскресенье, 23 апреля, из-за того, что клиенту не приготовили латте на банановом молоке, пишет UNN. Также опубликовано видео, на котором четко видно, как парень ударил девушку, выходя из заведения.

В КГГА уже отреагировали на инцидент. По сведениям местных властей, злоумышленника зовут Владимир Шевченко, и он был стажером в частном заведении, которое работает в здании мэрии и предоставляет услуги в сфере питания. После обращения мэрии арендатор уволил парня.

Видео дня

"Владимир Шевченко был стажером частного заведения, которое по договору аренды работает в здании киевской мэрии и предоставляет услуги в сфере питания. По данным заведения, Владимир стажировался на позиции баристы в кафе. По обращению мэрии арендатор сразу разорвал трудовые отношения с Владимиром Шевченко", - отметили в КГГА.

Позже парень попытался оправдаться.

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16 апреля стало известно, что в столице произошел взрывной инцидент из-за ревности. По данным правоохранителей, 15 апреля на улице Милославской 34-летний житель Киева бросил гранату в знакомую, которая была с другим мужчиной.

По сведениям полиции, в результате взрыва пострадали два человека. Злоумышленника уже задержали. Правоохранители добавили, что задержанный ранее не был судим.

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