Суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения.

Служба безопасности Украины собрала доказательную базу на еще двух участников российских оккупационных группировок, которые штурмовали украинские города на востоке Украины.

Как сообщил пресс-центр СБУ, оба злоумышленника были взяты в плен во время боевых действий на Бахмутском направлении, суд назначил им наказание в виде 9 и 10 лет заключения.

Отмечается, что одним из осужденных является 23-летний бывший заключенный, отбывавший наказание в тюменской исправительной колонии за изнасилование.

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В спецслужбе проинформировали, что в октябре 2022 года представители ЧВК "Вагнер" предложили ему подписать контракт. За это "рекруту" пообещали 200 тыс. рублей и "погашение" судимости.

"Уже в начале декабря прошлого года наемника перебросили на Восточный фронт, где он через несколько дней попал в плен украинских защитников. Суд признал его виновным по ч. 4 ст. 447 Уголовного кодекса Украины (наемничество). Другой преступник-житель Луганщины, который до начала полномасштабного вторжения вошел в состав оккупационных подразделений Южного военного округа ВС РФ. Находясь на "должностях" снайпера, а затем разведчика, принимал активное участие в боевых действиях в районах Рубежного, Лисичанска и Попасной. В начале этого года он прошел спецподготовку и его зачислили в оккупационный Отряд "Шторм", который был сформирован агрессором для прорыва позиций Сил обороны в районе Бахмута. В марте украинские защитники задержали боевика во время боестолкновения вблизи украинского города", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств суд признал злоумышленника виновным по двум статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 2 ст. 110 (Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины); ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формированиях).

Установили личность командира РФ, ответственного за обстрелы Херсона

Как сообщал УНИАН, ранее правоохранители установили российского оккупанта-командира, который отдал приказ на обстрел жилых кварталов Херсона. В частности, военный преступник еще в 2014 году принимал активное участие в захвате Крыма, а впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова.

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