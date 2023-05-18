Из-за его приказа погибли 11 мирных украинцев, еще 64-получили ранения. За это потом его позвали в Кремль и наградили.

Служба безопасности Украины установила российского оккупанта-командира, отдавшего приказ на обстрел жилых кварталов Херсона.

Об этом речь идет в сообщении на сайте Службы. "В результате следственных действий установлена личность еще одного захватчика, который причастен к массированным артобстрелам Херсона и убийству мирных жителей города. Им оказался подполковник Дмитрий Жарких - командир 8-го отдельного артиллерийского полка 22-го армейского корпуса береговых войск Черноморского флота РФ", - сообщили в СБУ.

Отмечается, что 24 декабря 2022 года оккупант отдал приказ на огневой удар по центральной части Херсона из реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град", которые базировались на левом берегу Днепра.

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"Тогда рашисты попали в жилые дома, магазины, больницу и пункт выдачи гуманитарной помощи в центральной части областного центра. В результате вражеского обстрела погибли 11 мирных жителей, еще 64 – получили ранения. Большинство из пострадавших-женщины и пожилые люди", - напомнили в Службе.

Вскоре после этого Жарких пригласили в Кремль, где отметили за террор против гражданского населения Украины.

"По данным следствия, военный преступник еще в 2014 году принимал активное участие в захвате Крыма. Впоследствии его полк начал дислоцироваться на временно оккупированной территории украинского полуострова", - говорится в сообщении.

Отмечается, что после начала полномасштабного вторжения подчиненные Жарких подразделения были задействованы на южном фронте.

Так, на основании собранных доказательств следователи Службы безопасности сообщили злоумышленнику о подозрении по ч. 2 ст. 28 и ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса ("нарушение законов и обычаев войны"). Продолжаются мероприятия по его привлечению к ответственности за преступления против нашего государства.

Ситуация в Херсонской области

17 мая руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что в результате обстрелов Херсонской области российскими захватчиками погиб ребенок, еще два человека получили ранения. Все они были возле магазина.

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