Директор логистической компании является фигурантом уголовного производства.

В Одесской области бизнесмен пытался "договориться" с работниками Службы безопасности Украины и попался. Как сообщает пресс-центр СБУ, фигурант предлагал 90 тыс. евро, чтобы представители спецслужбы прекратили следственные действия (обыски и т.п.) и не изымали его имущество.

"Впрочем, сотрудники Службы безопасности сразу доложили своему руководству о таком предложении и продумали оперативную комбинацию, что позволило задокументировать преступные действия фигуранта. Во время обысков по адресам его проживания и работы в городе Рени обнаружили всю сумму взятки", - отмечают в СБУ.

По данным следствия, злоумышленник-директор одной из логистических компаний, который является фигурантом производства о коррупционных схемах на экспорте украинской агропродукции.

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Сейчас бизнесмену сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 369 (Предложение, обещание или предоставление взятки должностному лицу) УК. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

В Офисе Генерального прокурора Украины уточнили, что разоблаченный бизнесмен - директор предприятия, которое занимается предоставлением транспортно-экспедиторских услуг. Мужчина пытался откупиться, так как является фигурантом уголовного производства - ему было сообщено о подозрении в получении взятки (более 730 тыс. грн) за влияние на должностных лиц госпредприятия Администрации морских портов Украины.

Сейчас во время обысков по месту жительства и в автомобиле бизнесмена нашли и изъяли 170 тыс евро.

Как сообщал УНИАН, в Виннице задержала мошенника, который притворялся сотрудником СБУ и за деньги предлагал "освободить" мужчин от призыва. Свои услуги мужчина оценивал в 3 тыс. долларов с каждого потенциального клиента. В частности, изобретательный "спецслужбовец" требовал от чиновника военно-медицинского центра перевести мобилизованного на стационарное лечение. Затем "клиента" должны были признать ограниченно годным к военной службе.

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