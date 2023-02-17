По словам президента, и во время войны в Украине продолжаются реформы и работает антикоррупционная система, которая является одной из самых мощных в Европе.

Президент Владимир Зеленский убежден, что коррупция в Украине будет поборена, потому что ее остается не так много.

Об этом Зеленский сказал во время онлайн-участия в Мюнхенской конференции по безопасности, отвечая на вопрос, сможет ли он искоренить коррупцию в Украине навсегда.

Украинский президент отметил, что по его убеждению, "глубинной коррупции в Украине сейчас нет".

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"Потому что много чего вымыла эта война, много кто бежал с нашего государства, много кто остался с оккупантами по своей воле", - пояснил он.

По словам Зеленского, послевоенное украинское общество не простит любые коррупционные действия.

"Поэтому я уверен, что мы это поборем", - сказал президент.

По его словам, и во время войны в Украине продолжаются реформы и работает антикоррупционная система, которая является одной из самых мощных в Европе.

"Несмотря на войну, мы работаем. Есть те или иные моменты. И это было во время всех войн – кто-то воюет, а кто-то пользуется войной. Я уверен, мы все поборем, потому что этого всего остается уже не так много", - заявил он.

Борьба с коррупцией в Украине

2 февраля 2023 года в СБУ сообщили, что правоохранители разоблачили и заблокировали масштабную коррупционную схему, которую организовало руководство Сумской ОВА. Чиновники присваивали госсредства, выделенные региону на восстановление инфраструктуры.

Кроме того, была ликвидирована масштабная схему присвоения государственных денег, выделенных на развитие военной инфраструктуры Сил обороны. По данным СБУ, к сделке причастны бывший руководитель Главного квартирно-эксплуатационного управления ВСУ и старший офицер отдела технического надзора за строительством указанного учреждения.

В августе 2022 года СБУ ликвидировала коррупционную схему в ГСЧС. Она заключалась в системном получении взяток от предпринимателей за согласование разрешительной документации.

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