Куски штукатурки рассыпались по партам и полу.

В понедельник, 29 ноября, в одесской школе №111 прямо во время урока на учеников обвалился потолок.

Об этом сообщает Telegram-канал "Одесса INFO".

Школьники находились в помещении, когда потолок внезапно обвалился. Впоследствии ученики начали распространять видео с места происшествия.

Читайте такжеВ России на спортсменов рухнула крыша арены (видео)На нем видно, как часть потолка свалилась прямо на головы детям. Куски штукатурки рассыпались по партам и полу.

Кроме того, на ролике слышно, как учитель спрашивает у детей, все ли в порядке.

Как сообщал УНИАН, в Одессе произошло частичное обвалення жилого двухэтажного дома на улице Степной. Погибла хозяйка одной из квартир верхнего этажа, в которой упал потолок с перекрытием.

Впоследствии полиция начала расследование по факту гибели пенсионерки, на которую в квартире упал потолок с перекрытием.

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Автор: Марта Гичко