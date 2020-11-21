Авто выгорело почти дотла. Сейчас на месте происшествия работают спасатели из ГСЧС. Движение транспорта вблизи станции "Академгородок" ограничили.

В Киеве 21 ноября вблизи станции метро "Академгородок" сгорела маршрутка. Водитель как раз собирался впускать пассажиров, когда в салоне прогремел взрыв. По предварительной информации, кроме водителя в маршрутке никого не было.

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Пожар погасили, жертв и пострадавших нет. Об этом РБК-Украина сообщила пресс-секретарь управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светлана Водолага.

Информация о пожаре поступила в 17:02. На место происшествия прибыли спасатели. Они потушили огонь около 17: 30.

Движение транспорта вблизи станции пока ограничили.

Причины взрыва пока неизвестны. Чтобы установить их, проведут специальное расследование, пишет 24 канал.

Отметим, сначала появилась информация о взрыве в маршрутке в районе станции метро "Академгородок". Однако в ГСЧС не смогли подтвердить эту информацию.

"На момент приезда спасателей маршрутка горела. По состоянию на 17: 35 пожар ликвидировали. Жертв и пострадавших нет", - отметила Водолага.

Тем временем в социальных сетях публикуют видео инцидента.

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Автор: УНИАН