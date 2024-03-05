Паводок затрудняет подъезд техники ГСЧС к огню.

Вечером во вторник, 5 марта, вблизи озера Тягле в Дарницком районе Киева произошел масштабный пожар, на месте работают спасатели.

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям сообщают, что возгорание возникло около 21:20. Горит сухая трава и камыш, площадь пожара составляет около 3 га. Отмечается, что тушение огня значительно усложняет отсутствие путей подъезда для пожарной техники, территория подтоплена.

В Киевской городской военной администрации сообщают, что пожар возник на открытой местности вне жилой застройки. По предварительным данным, сначала огонь охватил примерно 500 м2 территории, однако уже впоследствии пожар расширился до 3 га.

"После ликвидации соответствующие службы оценят ущерб, который огонь нанес экологии города. Относительно причин пожара - обязательно узнаем реальную причину. Я уже обратился к правоохранителям по поводу расследования происшествия, будут объективно выяснены обстоятельства пожара, будут рассматриваться все версии, в том числе и вероятный поджог", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Последние новости Киева:

Напомним, недавно министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко объявил о старте проверок военно-врачебных комиссий в столице.

Также УНИАН сообщал, что Киевсовет переименовал улицу Героев Севастополя в Киеве на улицу Академика Шалимова.

Кроме того, было принято решение о запрете джипинга на заповедных территориях украинской столицы.

Вас также могут заинтересовать новости: