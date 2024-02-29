Деколонизация топонимики в столице продолжается.

Киевсовет переименовал улицу Героев Севастополя в Соломенском районе города Киева в улицу Академика Шалимова. Соответствующее решение было принято на сегодняшнем пленарном заседании горсовета, его поддержали 64 депутата (из 66 присутствующих в сессионном зале).

Переименование проведено с целью деколонизации топонимики в городе Киеве и чествования памяти выдающихся деятелей Украины.

В документе решения отмечается, что название "улица Академика Шалимова" предложено в честь украинского хирурга, одного из основателей украинской хирургической школы Александра Алексеевича Шалимова (1918 - 2006). Шалимов провел около 40 тысяч операций. Был членом международного союза хирургов, Ассоциации хирургов Австрии, Германии, России, Украины. Действительный член Академии медицинских наук Украины и Нью-Йоркской академии наук.

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Переименование улиц и других объектов в Киеве

В Киеве продолжается процесс переименования улиц и других объектов, с целью дерусификации топонимики города. В частности, 8 февраля в столице Украины переименовали Воздухофлотский проспект в проспект Воздушных сил Украины (проспект в Шевченковском и Соломенском районах города Киева, местности Чоколовка, Соломенка, Кадетская роща). Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук отреагировал на это решение Киевсовета, назвав его "историческим".

Кроме того, на том заседании Киевсовет переименовал еще ряд городских объектов. В частности, в Киеве появилась улица, названная в честь известного грузинского актера, певца, политика и заслуженного артиста Украины Вахтанга Кикабидзе. Как известно, он жестко осуждал агрессию России против Украины. Теперь улица Булгакова в Святошинском районе является улицей Вахтанга Кикабидзе.

Улица Белгородская в Соломенском районе 8 февраля переименована в улицу Василия Овсиенко - украинского общественного деятеля, политзаключенного советских концлагерей; в Деснянском районе улица Николая Матеюка - в улицу Василия Иваниса - борца за единство Кубани с Украиной; в Дарницком районе улицу Черниговскую - в улицу Братьев Чибинеевых - защитников Украины, погибших в нынешней войне против РФ.

В декабре 2023 г. член комиссии по наименованиям при киевском городском голове Павел Островский сказал, что с 2022 года в Киеве произошло более 300 переименований. Он отметил, что после российского полномасштабного вторжения запрос на дерусификацию максимально усилился. До этого как в стране так и в Киеве уже много лет продолжался процесс "декоммунизации" в названиях объектов.

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