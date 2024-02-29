Киевсовет на местном уровне принял соответствующее решение.

Киевский городской совет принял решение, которым запретил джипинг на заповедных территориях Киева. Его поддержали 69 депутатов. Проект решения был зарегистрирован в Киевсовете в октябре прошлого года.

"Запретить в пределах объектов и территорий природно-заповедного фонда проведение соревнований, гонок, ралли, трофи-рейдов с использованием джипов и квадроциклов (джипинга)", – говорится в решении.

В свою очередь Департамент защиты окружающей среды и адаптации к изменению климата КГГА должен информировать общественность об этом решении, а также ему рекомендовано "не предоставлять согласование на проведение в пределах объектов и территорий природно-заповедного фонда соревнований, гонок, ралли, трофи-рейдов с использованием джипов и квадроциклов (джипинга)".

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"Киевсовет запретил джипинг на заповедных территориях. Больше всего в Киеве от джипинга страдали заказники Муромец-Лопоховатое и Осокорковские Луга. Такой запрет – первый в Украине, поддержанный городским советом – значительно усилит охрану объектов и территорий природно-заповедного фонда столицы", – прокомментировала в Telegram депутат Ксения Семенова (фракция "Слуга народа"), которая является субъектом представления этого проекта.

По ее словам, решение разрабатывалось при участии Киевского эколого-культурного центра. Семенова отметила, что сейчас над подобным запретом, но уже на уровне государства, работает ВР и Минприроды.

Вред джипинга для окружающей среды

Катание на джипах и других вездеходных транспортных средствах по заповедным зонам в Украине стало популярным в начале 2000-х. В нашу страну любили приезжать "погонять" на вездеходах по заповедникам и иностранцы – ведь во многих европейских странах джипинг давно запрещен. Впоследствии это сомнительное развлечение распространилось на массового туриста, став настоящей болью для Украинских Карпат. Украинские экологи начали предупреждать об убийственных последствиях для природы.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2023 года Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины информировало, что им инициирован запрет джипинга в заповедных зонах, поскольку передвижение на джипах, эндуро-мотоциклах, квадроциклах и багги наносит значительный ущерб окружающей среде.

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