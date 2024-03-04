В частности, решено создать рабочую группу, которая будет проводить проверки.

Министерство здравоохранения (Минздрав) начинает проверку военно-врачебных комиссий (ВВК) в Киеве.

Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко в Facebook. В частности, глава Минздрава подписал соответствующий приказ о создании рабочей группы для проведения проверки.

"Такое решение вызвано увеличением количества жалоб, которые мы получаем в последнее время. Основные из них касаются очень базовых вещей, которые при желании можно оперативно исправить. Это и несоблюдение электронной очереди, и отсутствие базовых условий для комфортного прохождения ВВК, и не оптимизированные маршруты. С этих вещей и начинаем. Это элементарное уважение к людям", - отметил Ляшко.

По его словам, для того, чтобы ускорить прохождение ВВК и сделать его более удобным, в прошлом году в Минздраве ввели отдельный пакет в рамках "Программы медицинских гарантий", который позволяет военнообязанным пройти медицинский осмотр в гражданском медучреждении с четко определенными сроками. Однако, до сих пор часть ВВК работает на базе центров комплектования, а не гражданских медучреждений.

"В то же время, вне нашего внимания не остаются и другие вещи: коррупционная составляющая, такая как вымогательство взяток за учет всех имеющихся болезней и состояний во время медицинских осмотров, схемы незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу или принятия решений о предоставлении отсрочки от призыва по состоянию здоровья, формальный подход к прохождению ВВК военнообязанными, халатность врачей, проблемы с обжалованием выводов", - подчеркнул министр.

Ляшко добавил, что этот список можно продолжать и есть много вопросов.

"Не на все именно Минздрав имеет непосредственные рычаги влияния, но со своей стороны мы будем всячески способствовать тому, чтобы все без исключения работали в правовом поле. Для этого сотрудничаем с правоохранителями. Для этого ведем диалог с военными администрациями. Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз или требуют взятки за верный, должны прекратиться. Каждая манипуляция должна получить надлежащую оценку правоохранительных органов. И мы над этим совместно работаем", - отметил министр.

При этом, он просит всех быть активными и сообщать о нарушениях, с которыми приходится сталкиваться.

"Это поможет нам лучше понимать, какие и где есть проблемы, а значит соответственно, реагировать. Что касается ВВК в гражданских медучреждениях, то обращаться можно по телефону: 0 800 60 20 20 19", - сообщил Ляшко.

ВВК в Украине

В Украине военнообязанные, которые получили повестку, сначала должны пройти военно-врачебную комиссию. От этой процедуры зависит, пригоден ли человек для военной службы.

В августе 2023 года правительство Украины утвердило приказ, согласно которому действующий ранее список болезней, которые определяют, что человек не пригоден в военное время для службы в армии, теперь изменился. Многие диагнозы перестали быть серьезным аргументом для "белого билета".

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