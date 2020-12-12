Ресторан находится в помещении, пристроенном к гостинице «Экспресс».

В субботу, 12 декабря, в Киеве загорелся МАФ возле входа в гостиницу "Экспресс", огонь повредил фасад. Пожар произошел на углу бульвара Тараса Шевченко и улицы Симона Петлюры, возник пожар.

Об этом сообщил заместитель председателя фракции "Слуги народа" Павел Сушко.

По словам очевидцев, которые сняли пожар на видео, на момент съемки на месте происшествия пожарных еще не было. На кадрах видно, как огонь разгорелся на выходе из гостиницы, в небо поднимается черный дым.

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Позже стало известно, что спасатели потушили пожар в центре Киева. Возгорание произошло в кафе, пристроенном к гостинице на площади 40 кв м. Спасателям понадобилось менее получаса, чтобы справиться с огнем.

«12 декабря в 11:35 в оперативно-координационный центр Главного управления ГСЧС Украины в г. Киеве поступило сообщение о пожаре на бульваре Тараса Шевченко, 38/40 в Шевченковском районе столицы. На место происшествия немедленно прибыли спасатели ближайших государственных пожарно-спасательных частей», - об этом Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве сообщает на своей странице в Facebook.

Как оказалось, произошло возгорание на площади 40 кв. м в одноэтажном заведении общественного питания, которое заходится в пристройке к гостинице.

Пожар был ликвидирован в 12:02. На месте пожара было задействовано 8 единиц техники и 32 специалиста.

Жертв и пострадавших нет. Причина возгорания устанавливается.

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Автор: Виктория Гордиенко