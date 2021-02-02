Злоумышленник в "Эпицентре" ранил топором двух охранников, но его задержали.

Злоумышленника, который поджег торговый центр «Эпицентр» в Первомайске (Николаевская область), следователи задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, ему грозит пожизненное лишение свободы.

Об этом сообщил начальник главного управления Нацполиции в Николаевской области Сергей Шайхет на странице в Facebook.

Он напомнил, что злоумышленником оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.

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Его действия следователи Первомайского районный отдел полиции квалифицировали по ч. 2 ст. 194 УК Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и ч. 2 ст. 15 п. 1 ч. 2 ст. 115 УК Украины "Покушение на умышленное убийство".

«За содеянное ему грозит до пожизненного лишения свободы», - написал Шайхет.

Пожар в эпицентре в Первомайске

Сегодня стало известно, что в городе Первомайск Николаевской области спасатели ликвидируют пожар в торговом центре "Эпицентр".

По данным полиции, пожар устроил 37-летний мужчина, вооруженный ножом и топором. Он ранил в стычках двух охранников, но его задержали.

В "Эпицентре" заявили, что поджигателей в Первомайске было двое: второго ищут правоохранители.

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Автор: Денис Прядко