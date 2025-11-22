Такой комментарий оставили под ее видео с младшей Софией.

Украинская певица Наталья Могилевская отреагировала на мнение поклонницы о разном отношении к дочерям, которых она усыновила в начале полномасштабной войны.

Под видео ее отдыха с младшей Софией появился комментарий о том, что Могилевская якобы "больше воспринимает" маленькую Софию, потому что та меньше и больше тянется к маме. "А у старшей - переходный период и она больше отстранена. Но вы молодец, удачи вам и вашей семье!" - написала женщина.

Певица не просто ответила, но и вынесла этот ответ в Stories. По ее словам, подписчица ошибается, потому что именно старшая дочь, которая пострадала больше, требует больше внимания и времени:

"Просто подросткам не интересно сниматься с мамой. У нее своя жизнь с друзьями в лицее. Она нагружена тренировками и переживает о результатах в них. Не перекладывайте на меня общие проекции. Какой будет Соня - пока не известно. А Мишель уж точно прекрасный и сердечный человек. Я горжусь ею больше всего".

Напомним, ранее Могилевская рассказывала, как они вместе с мужем Валентином решились взять из приюта двоих детей.

