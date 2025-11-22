Дата выхода пока неизвестна.

Netflix выиграл борьбу за права на новый криминальный сериал от A24 под названием "Trigger Point", в котором главную роль сыграет Джоэл Эджертон ("Великий Гэтсби", "Темная материя").

Как сообщает The Hollywood Reporter, стриминговый сервис сразу сделал прямой заказ на сезон, без пилотного эпизода. Проект создал сценарист и шоураннер Харрисон Квери ("Главы государств"). Постановщиком сериала выступит режиссер Джереми Солнье, известный по ленте "Ребел-Ридж".

"Trigger Point" описывается как экшен-криминальная драма. Первый сезон будет состоять из восьми эпизодов и расскажет о бывших бойцах элитного спецподразделения, которые после освобождения продают свои профессиональные навыки преступному миру под прикрытием частной военной компании. Однако за ними охотится агент ФБР, который имеет собственные причины остановить их.

Видео дня

Компания A24 приобрела сценарий "Trigger Point" в начале года и долгое время разрабатывала проект, после чего представила его покупателям. Эджертон присоединился к работе еще до продажи сериала Netflix.

Напомним, на днях стало известно об экранизации очень популярного ромкома Кэтрин Сентер "Телохранительница". Главные роли сыграют Лейтон Мистер и Джаред Падалеки.

Вас также могут заинтересовать новости: