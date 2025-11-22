Мужчина возмущен коррупционными скандалами.

Жених украинской ведущей Леси Никитюк эмоционально отреагировал на последние коррупционные скандалы в стране, которые происходят во время войны.

Военнослужащий Дмитрий Бабчук опубликовал в своем Instagram-аккаунте Stories, в которой отметил цикличность истории. По его словам, пока защитники страны и волонтеры работали ради победы, некоторые преследовали личные интересы:

"Военные казаки, волонтеры и все, кто помогал войску, фронт удержали. Да, с потерями личного состава и позиций, но фронт стоит и мы не проиграли. А тыл, политика - пр**бали все, что можно было. Просто как крысы - каждый себе отрывал кусок с корабля, который тонет".

Бабчук отметил, что ему и другим военнослужащим стыдно за себя не будет и они продолжат в дальнейшем делать то, что могут, там, где они есть.

Как известно, жениху Леси Никитюк 29 лет, девять из которых он посвятил военному делу. Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Бабчук служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты, в отдельном подводном противодиверсионном отряде и 73 отдельном морском центре Сил спецопераций.

