Коллаж УНИАН / фото instagram/special_my_profession

Жених украинской ведущей Леси Никитюк эмоционально отреагировал на последние коррупционные скандалы в стране, которые происходят во время войны.

Военнослужащий Дмитрий Бабчук опубликовал в своем Instagram-аккаунте Stories, в которой отметил цикличность истории. По его словам, пока защитники страны и волонтеры работали ради победы, некоторые преследовали личные интересы:

"Военные казаки, волонтеры и все, кто помогал войску, фронт удержали. Да, с потерями личного состава и позиций, но фронт стоит и мы не проиграли. А тыл, политика - пр**бали все, что можно было. Просто как крысы - каждый себе отрывал кусок с корабля, который тонет".

Бабчук отметил, что ему и другим военнослужащим стыдно за себя не будет и они продолжат в дальнейшем делать то, что могут, там, где они есть.

Видео дня
Скриншот из instagram/special_my_profession

Как известно, жениху Леси Никитюк 29 лет, девять из которых он посвятил военному делу. Согласно данным из открытых источников, Дмитрий Бабчук служил в 35 отдельной бригаде морской пехоты, в отдельном подводном противодиверсионном отряде и 73 отдельном морском центре Сил спецопераций.

Вас также могут заинтересовать новости: