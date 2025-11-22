Мэттью Сайд объяснил, почему Трампа не стоит винить.

Сможет ли кто-то назвать цель, которой придерживались последние три года и девять месяцев западные страны в отноошении Украины, помимо бессодержательных формулировок вроде той, что прозвучала от премьер-министра Великобритании Кира Стармера: "Украина должна сама определить своё будущее в условиях собственного суверенитета".

Автор The Times Мэттью Сайд заявил, что слова были впечатляющими — мы будем "стоять с Украиной", мы сделаем "все необходимое". В своем материале он отметил, что если бы войну можно было выиграть риторикой, Россия бы уже бежала, а Украина была бы освобождена.

По крайней мере с президентом США Дональдом Трампом у мира есть ясность, отметил он. Перед выборами 2024 года эксперт предупреждал, что США отвернется от Украины, потому что, как сам Трамп прямо заявлял, он будет действовать, исходя из узко понятого национального интереса.

Некоторым он казался непредсказуемым, но это для тех, кто не понимает его метода: вся его политика — это учуять слабость другой страны и наброситься. "Сейчас, когда Украина терпит удары на фронте и погрязла в коррупционном скандале, он вместе с Путиным работает над сделкой, которая расчленит страну, аннексирует ее территории и навсегда заблокирует ее вступление в НАТО", - подчеркнул Сайд. Выгода Трампа же заключается в 50-процентной доле в прибылях от инвестиций на территории Украины, и к потенциальным сделкам с Путиным по полезным ископаемым.

Автор не понимает, в чем заключалась политика США при президенте Джо Байдене, и политика Европы — тогда и сейчас. Почему Запад колебался с поставками противотанкового оружия, затем дальнобойной артиллерии, затем танков, затем современных систем ПВО, затем истребителей — когда украинцы умоляли об этом.

"Всегда поддерживая Украину ровно настолько, чтобы она не проиграла быстро, но никогда — настолько, чтобы могла победить", - отметил он.

По словам Сайд, это не была политика или стратегия — это была "пародия". И у него есть предположение, почему все так провалилось и оказалось столь бессвязным.

Первое: западные лидеры боялись, что более решительный ответ спровоцирует эскалацию со стороны Путина, игнорируя очевидный факт — риск эскалации куда выше, если Путина не остановить. Точно так же Гитлер был подстрекаем слабой реакцией после вторжения в Судеты. Это было стратегическое заблуждение — никогда прямо не озвученное, но всегда присутствующее, как коллективное бессознательное. И именно оно делает сегодня более масштабную европейскую войну гораздо вероятнее, считает эксперт.

Второе: Европа сильна в цифрах, но слаба как военная сила. Десятилетия недофинансирования обороны привели к тому, что европейские возможности "атрофировались", а зависимость от американской техники стала опасной. Корень проблемы — деньги, которые должны были идти на оборону, направлялись в разрастающиеся социальные системы. Это породило хроническую слабость, и финансовую, и психологическую, которая размывает европейскую уверенность и солидарность.

