Они сотрудничали до гибели принцессы Уэльской в Париже.

Умер известный модельер и художник Пол Костелло. Он был личным дизайнером принцессы Дианы.

Об этом сообщает Reuters. Ирландскому дизайнеру было 80 лет. Его семья заявила, что модельер умер в Лондоне после короткой болезни, в окружении жены и семерых детей.

Отмечается, что Костелло был назначен личным дизайнером Дианы в 1983 году. Они сотрудничали до гибели принцессы Уэльской в автокатастрофе, произошедшей в Париже в 1997 году.

Видео дня

Агентство рассказывает, что Пол Костелло родился в Дублине в 1945 году. Сначала он учился там, а затем переехал в Париж.

Во Франции модельер работал в известной Chambre Syndicale de la Haute Couture, после чего отправился в Милан. В итальянской столице моды он был дизайнером для роскошного универмага La Rinascente.

Некоторое время он прожил в Нью-Йорке, где основал свой бренд, а затем поселился в Лондоне

Он провел некоторое время в Нью-Йорке, где основал собственный бренд, а затем поселился в Лондоне. В его коллекциях были представлены женская и мужская одежда, сумки, товары для дома и ювелирные изделия.

На смерть модельера отреагировал вице-премьер-министр Ирландии Саймон Харрис.

"Пол прожил необыкновенную жизнь, будучи ведущей фигурой в ирландской, британской и международной моде и бизнесе в течение десятилетий. Он построил чрезвычайно успешный бизнес благодаря невероятному таланту, дисциплине и непоколебимой преданности качеству. Его история была и остается чрезвычайно впечатляющей историей ирландского успеха", – цитирует его слова Reuters.

Известные дизайнеры, которые ушли из жизни

В начале сентября 2025 года стало известно о смерти легенды мировой моды Джорджо Армани. Итальянский дизайнер отошел в вечность 4 сентября, на 92-м году жизни. Свой первый показ он провел еще в 1976 году.

В феврале 2023 года умер французский модельер Пако Рабан. Он ушел из жизни за две недели до 89-го дня рождения.

Вас также могут заинтересовать новости: