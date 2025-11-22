Еще год назад Марджори Тейлор Грин была горячей сторонницей Трампа.

Конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, известная своей резко антиукраинской позицией, подала в отставку после громкой ссоры с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Politico.

Грин сделала неожиданное заявление в своем видеообращении в пятницу вечером, прямо сославшись на свою ссору с Трампом. Грин заявила, что уйдет в отставку с должности 5 января.

Как отмечает Politico, отношения некогда пылкой трампистки с ее политическим кумиром ухудшились после того, как она присоединилась к призывам демократов обнародовать так называемые файлы Эпштейна - архив материалов по сексуальному преступнику Джеффри Эпштейну, проливающих свет на его связи с американскими политиками и бизнесменами, включая самого Трампа.

Видео дня

Кроме того Грин критиковала многие решения Трампа по внутренней экономической и внешней политике. Конфликт достиг апогея на прошлой неделе, когда президент США в заметке в соцсети назвал Грин "предательницей" и "сумасшедшей" и заявил, что не будет поддерживать ее кандидатуру на выборах в Конгресс в следующем году.

"Ее отставка отражает растущий раскол в движении MAGA, которое привело Трампа к власти благодаря популистской повестке дня, которую Грин агрессивно поддерживала", - пишет Politico.

Антиукраинская позиция Марджори Тейлор Грин

Как писал УНИАН, Марджори Тейлор Грин является депутатом нижней палаты Конгресса США - Палаты представителей - от одного из округов штата Джорджия. Она имеет неоднозначную репутацию правого политика-популиста с радикально изоляционистскими взглядами.

Стоя на позициях "Америка превыше всего", она является слишком радикальной даже для республиканцев. Это в частности проявлялось в ее отношении ко всему, что касается американской помощи Украине. Грин выступала резко против передачи оружия и финансовой поддержки Киева, считая, что американцы не должны тратить ни цента на войну в Европе.

При этом она критиковала стремление Украины вернуть оккупированные Россией территории и даже выступала против украинских ударов по военным объектам РФ на оккупированной территории. Президента Украины Грин несколько раз называла "диктатором".

Вас также могут заинтересовать новости: