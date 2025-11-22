По данным СМИ, после этого принц с супругой посещали семейного терапевта.

Вокруг британской королевской семьи снова вспыхнула старая скандальная история о якобы измене принца Вияльма.

По информации Radar Online, королевский инсайдер подтвердил, что принцесса Кэтрин требовала убрать другую женщину из близкого круга супругов из-за слухов о романе принца Уильяма. Собеседник утверждает, что речь идет о Роуз Хенбери - давней знакомой семьи, которая долгое время находилась в одних социальных кругах с Уильямом и Кэтрин.

По сообщениям источников, именно 2019 год стал кульминационным моментом, когда слухи о возможном романе получили значительную огласку. Тогда, по словам инсайдера, Кейт была опустошена и супруги якобы даже обратились к семейному консультированию. После разговоров Уильяма и Хенбери перестали видеть вместе с Кэтрин на публике.

Ситуация снова вспыхнула в сети в 2022 году, когда анонимный информатор через популярный американский аккаунт DeuxMoi заявил, что история их отношений - это "тайна, о которой все знают". Это вызвало волну сетевых обсуждений и даже создание вирусного хэштега.

Кто такая Роуз Хенбери

51-летняя Роуз Хенбери - бывшая модель и политическая сотрудница, ныне Маркиза Чолмондели. Она замужем за Дэвидом Рокссаведжем, маркизом Чолмондели, и проживает неподалеку от загородной резиденции Уильяма и Кэтрин в Анмер-Холле.

Ее семья имеет давние связи с королевской семьей. В частности, бабушка женщины была подружкой на свадьбе королевы Елизаветы II. Адвокаты Хенбери неоднократно отрицали слухи о романе, называя их полностью ложными.

