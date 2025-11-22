Для многих, особенно тех, кто вырос в среде, где привязанность давалась с условиями, любовь не воспринимается как дар.

Американский психолог Марк Треверс назвал четыре признака того, что человек пытается заслужить любовь, вместо того чтобы ее принимать.

"Для многих, особенно тех, кто вырос в среде, где привязанность давалась с условиями, любовь не воспринимается как дар. Она превращается в ресурс или награду, которую нужно заслужить своими действиями. В результате одобрение, соответствие ожиданиям и эмоциональная близость становятся "обязательными препятствиями", через которые нужно постоянно проходить", - отметил он в своей статье Forbes.

По словам Треверса, люди, попадающие в такую модель, редко сразу осознают ее. Они могут описывать свои привычки как "внимательность", "сохранение мира" или "поддержание отношений", не понимая, что внутри них сложилась экономика, где любовь нужно постоянно заслуживать, поддерживать и "оплачивать".

Вот какие четыре признака, основанные на психологических исследованиях, которые указывают на то, что человек, возможно, бессознательно действует из такой позиции:

Ваша самооценка зависит от любви партнера. Одним из самых явных признаков того, что человек пытается заслужить любовь, является привязка чувства собственного достоинства к моментальной обратной связи со стороны партнера. В психологии это называют самооценкой, зависящей от отношений.

Вы постоянно ищете доказательства любви. Еще один признак позиции "заслуженной любви" - постоянная потребность подтверждать безопасность отношений. Теория привязанности, особенно исследования тревожной привязанности, объясняет эту динамику.

Вы подавляете свои желания, чтобы избежать конфликта. Третий признак более тонкий, так как часто маскируется под гибкость или щедрость. Люди, пытающиеся заслужить любовь, часто подавляют свои предпочтения, потребности или границы, чтобы поддерживать гармонию.

Вы чрезмерно извиняетесь, оправдываетесь или уменьшаете свои потребности. Последний признак позиции "заслуженной любви" - привычка заранее извиняться или чрезмерно объяснять свои действия, даже когда это не требуется. Человек может извиняться за простой вопрос, предпочтение или за то, что занимает время или пространство. Часто объяснения сопровождаются самобичеванием, словно он предугадывает, что его действия могут расстроить другого.

"Каждый из этих признаков отражает одну тему: когда любовь в прошлом была непредсказуемой, условной или непоследовательно проявляемой, человек адаптируется, пытаясь заслужить ее. Эти стратегии являются разумной реакцией на предыдущий опыт, а не доказательством личного несовершенства. Тем не менее, во взрослой жизни они могут ограничивать отношения, превращая любовь в своего рода "фасад", который нужно поддерживать", - констатировал психолог.

