Такое событие произошло сегодня утром в селе Сможе.

Во Львовской области в селе Сможе произошел пожар в старинной церкви, которая является памятником архитектуры. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС Львовской области.

Спасатели получили сообщение об инциденте в субботу, около 11:00. Как оказалось, в этом селе загорелась церковь, которой более 150 лет.

Когда пожарные прибыли на место происшествия, то пламя распространилось на большую площадь и охватило большую часть здания. Также возгорание могло распространиться на рядом расположенную деревянную двухъярусную колокольню.

"Сложность тушения пожара заключалась в быстром распространении огня по деревянным конструкциям. Во время ликвидации произошел обвал куполов церкви. Пожарным удалось ликвидировать пожар в 12:37. Церковь полностью уничтожена огнем", - добавили в сообщении.

Всего к пожару были привлечены 40 спасателей и шесть единиц специальной техники. В результате этого происшествия пострадавших нет. Сейчас причина пожара также неизвестна.

Известно, что деревянная церковь Святого Архангела Михаила была построена в 1835 году. В 1979 году ее внесли в перечень памятников архитектуры государственного значения.

Удары оккупантов по духовным местам в Украине: последние новости

Как писал УНИАН, ранее россияне ударили по церкви на Харьковщине, в результате чего произошел пожар. Оккупанты ударили по православному храму, который находится в селе Новоосиново Куриловской общины Купянщины.

"Снаряд попал в котельную, расположенную рядом со зданием культового сооружения. В результате взрыва котельная загорелась. Также загорелся и дровник. Общая площадь пожара составила 60 кв. м", - рассказали тогда в ГСЧС.

Также российская армия нанесла удар по церкви в селе Садовое вблизи Херсона. В результате этого пострадал 73-летний мужчина. Он получил взрывную травму и осколочное ранение живота.

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