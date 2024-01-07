В результате обстрелов врага есть погибшие.

Сегодня оккупанты, несмотря на то, что празднуют Рождество, обстреляли дома и рынок в Херсоне, а также церковь вблизи областного центра, есть погибшие и раненые.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин в Telegram. "Российская армия несколько часов непрерывно обстреливала жилые кварталы Херсона. Били по одному из рынков и жилых домах. Сегодня оккупанты оборвали жизнь двух херсонцев", - отмечает он.

По его словам, еще два человека находятся в больнице с ранениями.

Он продемонстрировал видео, на котором видны разрушенные частные дома, а также как скорая госпитализирует раненую.

Также Херсонская областная государственная администрация сообщила, что российская армия обстреляла церковь в селе Садовое вблизи Херсона.

"Пострадал 73-летний мужчина. У него диагностировали взрывную травму и осколочное ранение брюха", - сказано в сообщении.

Отмечается, что пострадавшего госпитализировали, ему оказывается медицинская помощь.

Вчера на "старый" Святвечер Херсонской области также досталось

Вчера оккупанты также обстреливали населенные пункты Херсонской области.

Они совершили 9 артиллерийских обстрелов населенных пунктов. В частности, били 5 раз по Херсону, дважды - по Тягинке. Обстреляли Белозерку и Красный Маяк на Херсонщине, а также Очаков на Николаевщине.

По данным Сил обороны, в результате артиллерийских обстрелов ранены 5 гражданских, из них два ребенка 9 лет. Повреждены полтора десятка частных домов и автомобили.

Глава Херсонской ОВА Александра Прокудин сообщил, что раненые дети - 9-летние близнецы, которые вместе с родителями ехали в машине между Дарьевкой и Федоровкой, когда враг открыл огонь.

Мальчиков доставили в больницу. У одного - травма стопы, у другого - мягких тканей передней брюшной стенки.

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