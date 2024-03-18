В результате удара ранен человек.

Российские оккупанты ударили по православному храму в Харьковской области, возник пожар.

Как отмечается в сообщении на сайте Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Харьковской области, удар был осуществлен утром сегодня, 18 марта, в селе Новоосиново Куриловской громады Купянского района.

Отмечается, что этот населенный пункт расположен недалеко от линии боевого столкновения, поэтому сейчас находится в зоне поражения российской ствольной и реактивной артиллерии.

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"Снаряд попал в котельную, расположенную рядом со зданием культового сооружения. В результате взрыва котельная загорелась. Также загорелся и дровник. Общая площадь пожара составила 60 кв. м", - говорится в сообщении.

По данным ГСЧС, спасатели сделали все возможное, чтобы огонь не перекинулся на церковь. Отмечается, что взрывами также было повреждено здание сельского совета и два частных дома, один человек получил ранения.

Удар баллистикой по Николаеву - детали

17 марта российские оккупанты ударили по Николаеву баллистикой. В Силах обороны юга Украины отметили, что тактика действий россиян при атаке на город идентична предыдущему удару по Одессе: ударив одной ракетой, через несколько минут враг повторил удар в то же место. Тогда в результате атаки погиб 21 человек.

Сегодня, 18 марта, уром начальник Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что в результате этой ракетной атаки россиян погиб один человек, еще девять ранены.

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