Андрей Юсов отметил, что этот объект использовался в военных целях.

В Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили, что на Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе в Самарской области Российской Федерации "был инцидент". Отмечается, что россияне использовали объект в военных целях

"Мы можем лишь констатировать, что инцидент там был", - сказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона, отвечая на вопрос по поводу удара в ночь на сегодня, 23 марта, по Куйбышевскому НПЗ.

При этом добавил, что этот НПЗ использовался для нужд российской армии, которая воюет в Украине.

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"Этот объект использовался в военных целях", - сказал Юсов.

Пожар на Куйбышевском НПЗ - что известно

Это уже не первая атака на Куйбышевский НПЗ. 16 марта речь шла об атаке на три нефтеперерабатывающих завода в Самарской области Российской Федерации, которая была результативной. Дроны СБУ атаковали три нефтеперерабатывающих завода "Роснефти" в Самарской области - Новокуйбышевский, Куйбышевский и Сызранский НПЗ.

Всего с начала этого года по состоянию на 18 марта произошло 15 атак беспилотников на 13 нефтеперерабатывающих заводов в 9 российских регионах.

По информации The Insider, 8 объектов получили значительные повреждения в результате ударов. Общая мощность атакованных заводов составляет примерно 178 миллионов тонн в год. Однако те, что были повреждены, имеют совокупную мощность 83 миллиона тонн в год.

По словам источников в нефтяной отрасли, следующими целями могут стать объекты в Рязани и Самаре. Возле Самары расположены Куйбышевский (7 миллионов тонн), Новокуйбышевский (8,3 миллиона тонн) и Сызранский (8,5 миллиона тонн) НПЗ "Роснефти".

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