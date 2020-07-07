Лесной пожар на Луганщине: количество жертв возросло, к тушению привлечены более тысячи человек

Пожар площадью около 50 га возник накануне на территории Боровского и Ахтырского лесничеств.

В ликвидации масштабного пожара на Луганщине задействованы более тысячи работников системы МВД и два пожарных самолета.

Как сообщили УНИАН в Департаменте коммуникации МВД Украины, об этом заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов в с. Смоляниново. По предварительным данным, погибли 6 человек.

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Аваков добавил, что президент Украины Владимир Зеленский провел координационное совещание с участием премьер-министра Дениса Шмыгаля. Организована работа круглосуточного оперативного штаба.

"С 13:00 более 1 тысячи спасателей, полицейских и гвардейцев Луганщины и приданных сил из Харьковской, Донецкой, Днепропетровской и Полтавской областей задействованы в тушении пожара. Только из Краматорска вылетело 2 пожарных самолета Ан-32П ГСЧС Украины. Работает оперативный штаб. Ситуация контролируется. Делаем все, чтобы сохранить жизни людей", - отметил Аваков.

По его словам, полицейские оказывают помощь пострадавшим, эвакуируют людей из близлежащих сел, проводят наземный мониторинг.

Продолжается тушение лесного пожара в Новоайдарском районе, что распространилась на с. Смолянинове и уничтожила уже 45 жилых... Опубликовано ГСЧС УкраиныВторник, 7 июля 2020 г.

Как сообщал УНИАН, днем 6 июля возле с. Осколоновка Новоайдарского района возник пожар на площади около 50 га, в том числе верховой - 20 га. Сегодня утром пожар был локализован на площади примерно 85 га. В связи с порывистым ветром и высокой температурой воздуха (+ 38°С) огонь распространился на с. Смоляниново. В этом селе огнем уничтожено около 80 дачных домов и 30 жилых домов.

Ранее сообщалось, что в результате пожара погибли 5 человек, еще 9 пострадавших госпитализированы.

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В ликвидации этого пожара задействованы подразделения Вооруженных сил, Нацгвардии и дополнительные силы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Вечером председатель Луганской областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай сообщил, что площадь пожара в настоящее время составляет около 100 га. По его словам, полицейские посещают дома и проводят эвакуацию жителей, однако пожилые люди не хотят покидать свои дома.

Также пожарные ликвидируют пожар вблизи с. Капитаново Новоайдарского района, площадь которого (верховой) составляет около 40 га.

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