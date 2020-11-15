На месте пожара спасатели обнаружили тела детей 2014, 2016 и 2018 годов рождения.

В Днепропетровской области в с. Быково Криничанского района сегодня во время пожара в частном жилом доме погибли трое детей.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В 16:49 пожар на площади 25 м кв. был локализован, а в 17:17 - ликвидирован.

«На месте пожара обнаружены тела 3 детей - 2014, 2016 и 2018 годов рождения», - говорится в сообщении.

К тушению привлекались 7 человек и 2 единицы техники.

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Автор: Тамара Отовская