Судя по всему, видеообращение было записано вечером 21 декабря.

Опубликовано видеообращение Андрея Рачка, повалившего ханукию в Киеве. В записи он заявил, что жив, но скрывается.

Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины.

Читайте такжеЕщё одна ханукия осквернена в Киеве (фото)В ролике мужчина говорит, за ним охотились 10 сотрудников СБУ, а еще была "скорая", которая преследовала его и "хотела надеть смирительную рубашку".

"Вынужден скрываться. Домой попасть не могу, потому что возле дома постоянно кто-то находится. Без телефона, без денег, стараюсь не показываться", - говорит он.

Судя по всему, видеообращение было записано вечером 21 декабря. В то же время Андрей заявил, что те люди, которых называли представителями еврейской общины и обвиняют в угрозах его матери — не имеют к этому отношения.

Напомним, 10 декабря на Контрактовой площади Киева 36-летний мужчина «совершил хулиганские действия по отношению к одному из религиозных символов еврейской общины».

В то же время в Telegram-канале Объединенной еврейской общины Украины сообщается, что злоумышленником является житель столицы Андрей Рачок. В соцсети он опубликовал видео, как повалил ханукальный светильник.

Рачок сообщил, что таким способом показывает пример, "каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий, геноцидом", повалил ханукию, а затем заявил "Украинцы - мы сила, жидам могила".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН