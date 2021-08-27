Поставщик знал, что технические характеристики товара не соответствуют ДСТУ и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов.

В Киеве предприниматель подозревается в присвоении и хищении бюджетных средств, речь идет о почти 800 тысяч гривень. По результатам проведенных следственных действий установлено, что он поставлял военным некачественные мясные консервы, зная об их недостатках.

Пресс-служба Киевской городской прокуратуры сообщает, что уголовное дело возбуждено по ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Следствием установлено, что между физическим лицом-предпринимателем и воинской частью был заключен договор на закупку 10 тыс. кг мясопродуктов (консервы мясные) для военнослужащих.

Поставщик, вероятно зная, что технические характеристики товара не соответствуют ДСТУ и другим требованиям в сфере оборота пищевых продуктов, передал воинской части этот товар. В дальнейшем должностные лица воинской части провели расчет с продавцом.

Согласно экспертному заключению государственного научно-исследовательского института по лабораторной диагностике и ветеринарно-санитарной экспертизе поставленные мясные консервы не соответствуют требованиям ГОСТ. Вследствие этого государственному бюджету нанесен ущерб в размере почти 800 тыс. грн.

Читайте такжеНа трассе Киев-Харьков груженый грузовик "лег вверх ногами" и заблокировал дорогу (фото)В рамках расследования указанного уголовного производства проверяется причастность группы предпринимателей к поставке другой некачественной продукции военнослужащим.

С целью сбора и фиксации доказательств совершения уголовных правонарушений, а также отбора образцов продукции, поставленных для исполнения других договоров, 26 августа 2021 года на основании постановлений суда на предприятиях проведены обыски.

Следственные действия в уголовном производстве продолжаются.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Киеве "трезвый водитель" такси под наркотиками попал в ДТП на чужом авто.

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Автор: Лариса Бекета