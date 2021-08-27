В Киеве произошла дикая история с семейной парой, которая заказала услугу "трезвый водитель", чтобы не садиться за руль навеселе.
Об этом рассказывается в сюжете ТСН.
Люди возвращались домой из ресторана, но едва не погибли, потому что таксист был без водительского удостоверения, с чужим паспортом и под действием наркотиков.
Водитель такси, который приехал на вызов на их авто попал в ДТП и объяснил это тем, что просто уснул. Поэтому к нему претензий супруги сразу не предъявляли, но когда они вызвали сотрудников полиции, то таксист просто сбежал.
На самом деле оказалось, что мужчину, который представлялся Владиславом в действительности зовут Андреем и он не имеет водительского удостоверения, а у него еще и нашли наркотики. Мужчине 26 лет, в службе такси он не работает, а по чужим документам лишь подрабатывает.
В службе такси же просто заблокировали аккаунт водителя и предложили в качестве компенсации купон на услуги в размере 700 гривень. Страховая компания сообщила, что ремонт машины оплачивать не будет, потому что за рулем был водитель под наркотиками.
Читайте такжеГод после ДТП: сбивший трех курсанток майор до сих пор не понес наказания (видео)
Реакция полиции
Заместитель руководителя полиции Вышгородского района Киевской области Сергей Чумак подтвердил, что у водителя были признаки наркотического опьянения.
"Водитель не имел при себе никаких документов, и отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения. При себе он имел полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Как он объяснил это - амфетамин", - рассказал он.
При этом полиция горе-водителя не задержала. За вождение в нетрезвом состоянии ему "светит" штраф. Кроме этого, в отношении мужчины открыли дело за ношение наркотиков.