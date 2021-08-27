Таксист был без водительского удостоверения, с чужим паспортом и под действием наркотиков.

В Киеве произошла дикая история с семейной парой, которая заказала услугу "трезвый водитель", чтобы не садиться за руль навеселе.

Об этом рассказывается в сюжете ТСН.

Люди возвращались домой из ресторана, но едва не погибли, потому что таксист был без водительского удостоверения, с чужим паспортом и под действием наркотиков.

Водитель такси, который приехал на вызов на их авто попал в ДТП и объяснил это тем, что просто уснул. Поэтому к нему претензий супруги сразу не предъявляли, но когда они вызвали сотрудников полиции, то таксист просто сбежал.

На самом деле оказалось, что мужчину, который представлялся Владиславом в действительности зовут Андреем и он не имеет водительского удостоверения, а у него еще и нашли наркотики. Мужчине 26 лет, в службе такси он не работает, а по чужим документам лишь подрабатывает.

В службе такси же просто заблокировали аккаунт водителя и предложили в качестве компенсации купон на услуги в размере 700 гривень. Страховая компания сообщила, что ремонт машины оплачивать не будет, потому что за рулем был водитель под наркотиками.

Реакция полиции

Заместитель руководителя полиции Вышгородского района Киевской области Сергей Чумак подтвердил, что у водителя были признаки наркотического опьянения.

"Водитель не имел при себе никаких документов, и отказался от прохождения освидетельствования на состояние наркотического опьянения. При себе он имел полиэтиленовый пакет с порошкообразным веществом белого цвета. Как он объяснил это - амфетамин", - рассказал он.

При этом полиция горе-водителя не задержала. За вождение в нетрезвом состоянии ему "светит" штраф. Кроме этого, в отношении мужчины открыли дело за ношение наркотиков.

Автор: Олег Давыгора