Открыто производство по факту экоцида, исследуют влияние на окружающую среду.

На большой птицефабрике в Чернобаевке во время оккупации погибло подавляющее большинство кур.

Как сообщили в Офисе Генерального прокурора, в марте в результате массового обстрела армией РФ Чернобаевки одна из крупнейших и самых современных местных птицефабрик осталась без электроснабжения. Из-за оккупации предприятие не имело возможности кормить птиц и поддерживать санитарный режим, в результате чего погибло подавляющее большинство кур. До начала полномасштабного вторжения предприятие насчитывало более 4 млн птиц.

"Учитывая, что в результате действий представителей стран-агрессора могло произойти бактериальное заражение значительной территории, правоохранители провели на предприятии следственные действия. Во время осмотра на территории птицефабрики обнаружено место захоронения погибшей птицы – котлован глубиной около 3 м площадью 1880 кв. м Кроме этого, выявлено, что часть погибших кур находится в птичниках", – говорится в сообщении.

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В прокуратуре информируют, что во время осмотра отобраны образцы для выяснения влияния этого события на окружающую природную среду. Теперь прокуроры Херсонской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство в уголовном производстве по факту экоцида (ст. 441 УК Украины). Досудебное расследование продолжается.

Оккупация и освобождение Чернобаевки

Чернобаевка, населенный пункт в 10 километрах от Херсона, был захвачен российскими оккупантами в конце февраля.

Захватчики использовали местный военный аэродром как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он десятки раз становился мишенью для украинских военных, но враг снова и снова размещал там свою технику, из-за чего Чернобаевка стала известным украинским интернет-мемом.

11 ноября село было освобождено от российской оккупации. На протяжении восьми месяцев российской оккупации в Чернобаевке оставались сотни людей. Как и в других населенных пункты, которые захватывали россияне, после освобождения тут открываются факты военных преступлений оккупантов, совершенных против гражданского населения.

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