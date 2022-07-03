Украинские защитники продолжают бомбардировать россиян в районе знаменитого села.

Российские оккупанты продолжают базироваться во временно оккупированной Чернобаевке. А ВСУ успешно наносят удары по врагу в этом районе. В результате очередной операции украинские защитники смогли взорвать склад боеприпасов противника.

Такой информацией поделился спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в личном Telegram-канале.

"Кстати говоря. Снова Чернобаевка. Какой уже там счет? Спасибо ВСУ за очередной уничтоженный вражеский склад боеприпасов", — написал Братчук.

Вчера, 2 июля, местные СМИ сообщили о сильном взрыве в Чернобаевке. Они публиковали фото и видео, на которых был виден столб черного дыма над селом. Вероятнее, всего это результат точного выстрела ВСУ по складу боеприпасов оккупантов.

Напомним, это уже 23 раз, когда по рашистам наносят удар в Чернобаевке. Предыдущую операцию в районе села украинские защитники провели в конце мая, о чем рассказал советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович.

В середине июня в Чернобаевке прогремел мощный взрыв возле рынка. Однако это не связано с ударами ВСУ.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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