После 8 месяцев оккупации сюда наконец-то заезжают наши саперы, работы для них здесь немало.

Этому аэродрому близ Херсона посвящен не один мем и даже написана песня. Украинские войска постоянно мешали планам оккупантам превратить аэродром в Чернобаевке на собственную военную базу и раз за разом уничтожали российскую технику и склады.

Корреспонденты ТСН показали, как выглядит сегодня деоккупированная Чернобаевка. Здесь кучи мусора и брошенная российская форма.

Аэродром во время оккупации россияне пытались сделать базой, к тому же, отсюда - прямая дорога в Николаев. Чтобы сломать планы захватчика, начиная с марта, наши военные принялись накрывать оккупантов авиацией и артиллерией, корректируя огонь "Байрактарами".

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Но россияне постоянно подвозили в Чернобаевку технику и личный состав. А ВСУ разносили их позиции здесь. Так было более 20 раз. Солдат РФ не жалели, судя по надписям на оставленных коробках и по документам, здесь успела побывать не одна российская воинская часть. Не жалели и генералов: известно, здесь погиб командующий армией РФ Андрей Мордвичев и командующий 49-й общевойсковой армией России Яков Резанцев.

На аэродроме горели вертолеты, бронированные машины, гусеничная техника, грузовики и бензовозы. Что не сгорело, подбито. После 8 месяцев оккупации сюда наконец заезжают наши саперы, работы для них здесь немало.

Вокруг - мины, взлетно-посадочная полоса побита и усеяна железом. Не устоял и сам терминал, там нет ни окон, ни стен, ни потолка. Руины охраняют военные, они рассказывают, что из аэропорта "Херсон" россияне вынесли все оборудование. На стенах оккупанты оставили "послание" для ВСУ, а украинцы уже нарисовали рядом портрет Залужного.

Чернобаевка: в чем феномен этого населенного пункта

Российские оккупанты использовали военный аэродром в районе населенного пункта Чернобаевка как командный пункт и место сбора самолетов и вертолетов. Он десятки раз становился мишенью для украинских военных.

Впервые на этом аэродроме позиции захватчиков разгромили еще 27 февраля. Но противник снова и снова размещал там свою технику.

После освобождение правобережья Херсонской области Чернобаевка вернулась под контроль украинских сил.

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