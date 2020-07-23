"Полтавский террорист" едет в направлении Киева с заложником и гранатой (фото)

Его сопровождают автомобили правоохранителей, гранату взял с собой.

Мужчина, которого подозревают в похищении автомобилей, после угроз взорвать гранату РГД-5, обменял заложников и уехал из Полтавы. Сейчас он едет в направлении Киева.

Его сопровождают автомобили правоохранителей, гранату взял с собой, сообщает издание Poltava.to.

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Ранее появилась информация, что террорист взял в заложники сотрудника криминальной полиции и угрожал взорвать себя и его. Начальник уголовного розыска области Владимир Шиян предложил себя в качестве заложника. После обмена оба уехали из города.

Патрульная полиция Полтавы сообщила, что террористу предоставили служебный автомобиль ВАЗ-2111 («Богдан»), который сейчас движется в направлении Киева.

Как сообщал ранее УНИАН, около 09:05 на ул. Остапа Вишни, 5 (территория бывшего хлебзавода), работники подразделения уголовного розыска пытались задержать гражданина, который обоснованно подозревается в незаконном завладении авто. Во время задержания злоумышленник достал гранату РГД-5 и взял в заложники полицейского.

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