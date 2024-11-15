Ранее Манасян был уволен, а решение о его восстановлении на работе теперь оспаривается.

Полицейского Виталия Манасяна, который весной оказался в эпицентре скандала в киевском ресторане "Гудвайн", восстановили на работе в Департаменте стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины. Об этом на запрос УНИАН ответили в Нацполиции.

31 октября появилась информация, что накануне Манасян восстановился на работе в ДСР Нацполиции. На запрос УНИАН относительно обстоятельств этого события в ДСР отметили, что по результатам служебного расследования приказом Департамента от 14 мая Манасян был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде увольнения со службы в полиции.

"Однако, во исполнение решения Киевского окружного административного суда от 21 октября... приказом ДСР от 29 октября... Манасян В. А. восстановлен в должности старшего оперуполномоченного Департамента", - отметили в полиции.

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В то же время отмечается, что, не соглашаясь с этим решением, Департамент сейчас пытается обжаловать это решение суда в апелляционной инстанции.

Скандал с Манасяном

Как сообщал УНИАН, 21 апреля предприниматель Максим Шкиль сообщил об инциденте в киевском ресторане "Гудвайн". Он заранее заказал столик в заведении, а когда пришел туда, то оказалось, что его занял другой посетитель.

"Несмотря на то, что стоял резерв, мы подошли и вежливо объяснили, что стол забронирован. На что матом услышали - вы две дуры, здесь сидеть буду я. После чего посетитель резерв отбросил и сел за стол", - пересказывает Шкиль слова администраторов.

Затем начались угрозы и красноречивое описание перспективы, что может случиться с теми, кто посмел потревожить "важную персону".

"После того, как с данным "гостем" ресторана переговорили, он начал рассказывать, что не встанет и очертил перспективу, что со мной будет. Когда люди за соседним столом начали критически обсуждать поведение этого посетителя, девушка, которая сидела с ним, говорит - вы даже не представляете, кто мы... Разговор закончился тем, что нам всем было обрисовано наше будущее и пара с угрозами ушла", - рассказал предприниматель о случившемся.

Шкиль выяснил, что дерзким посетителем ресторана был Виталий Манасян, который работает в Департаменте стратегических расследований Нацполиции.

"Работник полиции, который ездит на Ауди RS6, завтракает в "Гудвайне" и определяет перспективу нашего будущего, а для тех, кто не сразу разделяет его убеждения, объясняет более "литературным украинским языком с русским диалектом", - отметил в соцсети предприниматель.

Впоследствии в телеграмм-каналах появилась информация, что министр внутренних дел Игорь Клименко за два часа дал приказ уволить этого сотрудника.

Директор Департамента коммуникации МВД Марьяна Рева сообщила, что сотрудник ДСР Нацполиции Манасян был уволен 21 апреля по решению Национальной полиции, поскольку этот вопрос относится к компетенции именно Нацполиции, а не главы МВД.

"Назначение и увольнение сотрудников департамента стратегических расследований - это компетенция Национальной полиции Украины. Конечно, министр видел то сообщение, которое распространяется в средствах массовой информации. Утром было проведено служебное расследование и по этой информации уволен данный работник", - рассказала Рева.

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