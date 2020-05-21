Суд рассмотрит дело киевлянки, заказавшей убийство любовницы своего мужа

Чтобы разоблачить злоумышленницу, правоохранители инсценировали убийство жертвы.

Следователи Национальной полиции направили в суд обвинительный акт в отношении заказчицы убийства любовницы своего мужа.

Как сообщает Управление коммуникации Нацполиции, следователи Главного следственного управления Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса генпрокурора направили в суд обвинительный акт в уголовном производстве в отношении организатора совершения заказного умышленного убийства.

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Осенью 2019 года правоохранители получили оперативную информацию о поиске жительницей Киева исполнителя совершения убийства.

«За вознаграждение в 10 тыс. долларов женщина хотела «избавиться от любовницы своего мужа. Заказчица передала исполнителю данные потерпевшей и первую часть «оплаты» - 4 тыс. долларов», - говорится в сообщении.

В дальнейшем правоохранители провели спецоперацию по инсценированию убийства жертвы. Затем в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины правоохранители задержали заказчицу сразу же после передачи «исполнителю» остальных денег - 6 тыс. долларов.

Подозреваемой инкриминируется совершение преступления, предусмотренного п. 11 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство, совершенное по заказу), ч.3 ст. 27 и ч.2 ст. 15 Уголовного кодекса Украины. Задержанной грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное заключение.

Как сообщал УНИАН, Деснянский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы мужчину, который пытался взорвать гранатой двух полицейских.