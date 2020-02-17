В Киеве мужчина получил девять лет тюрьмы за покушение на убийство двух полицейских

Злоумышленник в марте 2018 года бросил под ноги патрульным гранату.

Деснянский районный суд Киева приговорил к 9 годам лишения свободы мужчину, который пытался взорвать гранатой двух полицейских.

Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры города Киева.

ЧП произошло в ночь на 15 марта 2018 года в Деснянском районе столицы.

Отмечается, что двое сотрудников Управления патрульной полиции в г. Киеве Департамента патрульной полиции, которые выполняли свои служебные обязанности по охране общественного порядка, остановили на улице прохожего, который вел себя подозрительно. «Во время проверки документов и поверхностного осмотра у мужчины обнаружили вещество, похожее на наркотическое. В дальнейшем с целью избежания задержания и доставления в управление полиции, мужчина достал боевую гранату РГД-5, которую хранил в кармане, привел ее в действие и бросил под ноги патрульным», - говорится в сообщении.

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Граната взорвалась, благодаря быстрому реагированию правоохранителей удалось избежать жертв.

Злоумышленника, который оказался 32-летним местным жителем, задержали на месте.

Мужчина признан виновным по ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины и осужден к 9 годам лишения свободы.