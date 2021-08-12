Женщину нашли мертвой, она была синяя от побоев и вся в порезах.

В Киеве жестоко убили 34-летнюю женщину, которая была звездой популярного шоу "Панянка-Селянка". Татьяну знал весь район, где она жила. Несчастная погибла от жестокости своего избранника, который в буквальном смысле "покромсал" свою возлюбленную.

О трагической истории любви, которая закончилась ужасным убийством, сообщил телеканал ICTV в видеосюжете на своей странице в Facebook.

Татьяна принимала участие в проекте "Панянка-Селянка" много лет назад, за это время она успела найти мужчину, в котором она увидела своего избранника на всю жизнь. Возлюбленный женщины был на 17 лет ее старше, но ее это не беспокоило. Татьяна и мужчина разрывали отношения, однако впоследствии они снова сошлись, когда у ее избранника случился инсульт. Тогда она забрала его из Харькова к себе, вместе они жили в ее квартире.

Читайте такжеВ Киеве будут судить фотографа-педофилаЗа месяц до трагедии пара поженилась. Однако отношения между Татьяной и ее мужем были непростыми. Соседи часто слышали крики, а однажды женщина пожаловалась подруге, что избранник бросался в нее ножами. Мало того, совсем недавно Татьяна почти голая пряталась у соседки от своего мужа-тирана, когда брызнула на него из газового баллончика во время ссоры.

В ночь убийства между Татьяной и ее избранником также была ссора. По словам мужчины, он набросился на нее с ножом, потому что она взялась за швабру и пыталась драться. В результате избранник звезды ТВ-шоу ее зверски зарезал.

Тело погибшей было синим от побоев, все в порезах и колотых ранах от ножа. Мужчина перерезал ей горло. Он не сразу сдался полиции, некоторое время избранник Татьяны колебался и не мог решить, что ему делать. Однако мужчина не стал убегать, он вышел на улицу и попросил первого встречного человека вызвать полицию.

Теперь мужчине, который жестокостью и убийством отблагодарил своей любимой за любовь и заботу, грозят десятки лет в тюрьме. Его уже арестовали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что в Запорожье женщина выпрыгнула с 9-го этажа за неразделенной любви.

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Автор: Полина Кузенко