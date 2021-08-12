Медики констатировали смерть девушки / фото "Новости Запорожья"
В Запорожье женщина наглоталась таблеток и выпрыгнула с окна.
Об этом сообщает Telegram-канал Новости Запорожья.
Инцидент произошел в среду, 11 августа, на улице Магистральная,90. Женщина 1989-го года рождения выпрыгнула с девятого этажа.
По данным СМИ, причиной ее поступка стала неразделенная любовь. Медики констатировали смерть женщины.
Напомним, в селе Наталовка Запорожской области 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла.
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