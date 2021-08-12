По данным СМИ, причиной ее поступка стала неразделенная любовь.

В Запорожье женщина наглоталась таблеток и выпрыгнула с окна.

Об этом сообщает Telegram-канал Новости Запорожья.

Инцидент произошел в среду, 11 августа, на улице Магистральная,90. Женщина 1989-го года рождения выпрыгнула с девятого этажа.

По данным СМИ, причиной ее поступка стала неразделенная любовь. Медики констатировали смерть женщины.

Напомним, в селе Наталовка Запорожской области 51-летняя женщина облила себя бензином и подожгла.

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Автор: Денис Прядко