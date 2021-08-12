По месту жительства она уже некоторое время не появляется.

Жительница Бердичева (Житомирская обл.) Светлана Кустовецкая, которую приговорили к 12 годам заключения как соучастницу убийства жены брата, сбежала.

Об этом корреспонденту УНИАН рассказала руководитель пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Житомирской области Алла Ващенко.

Она отметила, что в приговоре суда (от 29 июля – УНИАН), которым Кустовецкой назначено наказание в виде лишения свободы на 12 лет, не прозвучало о взятии ее под стражу в зале суда.

"Соответствующее решение об исполнении приговора поступило в полицию Бердичева лишь 11 августа. В этот же день полицейские выехали по месту жительства осужденной, но не застали ее. Согласно собранным показаниям соседей и не только их, дома женщина уже некоторое время не появляется. Поэтому материалы передали уголовной полиции для объявления ее в розыск в рамках оперативно-розыскного дела в отношении лица, уклоняющегося от исполнения решения суда. Полицейские проверят информацию, не пересекала ли женщина границу Украины, а также проведут другие мероприятия для установления ее места пребывания", - заявила Ващенко.

Убийство Юлии Козак

Как сообщал УНИАН, в январе 2018 года стало известно о смерти 30-летней жительницы Бердичева Юлии Козак.

По информации полиции, причиной гибели женщины стала асфиксия. По подозрению в убийстве задержали ее мужа Святослава.

В соучастии в убийстве также обвинили сестру мужа Светлану Кустовецкую.

Местным СМИ сестра Юлии Козак рассказала, что убийство произошло в присутствии ее малолетнего сына. По его словам, сестра отца била маму кулаком по горлу, ее сожитель – по спине, также бил и душил ее папа.

Суд первой инстанции приговором от 29 сентября 2020 года приговорил мужа Юлии к 10 годам лишения свободы, а его сестру оправдал. Мать погибшей оспаривала это решение в апелляционном суде и просила пожизненного заключения причастным к убийству. 29 июля 2021 года апелляционный суд изменил приговор суда первой инстанции и лишил свободы на 12 лет Святослава Козака и Светлану Кустовецкую.

Автор: Марина Чорноштан