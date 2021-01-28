Назначено расследование данного трагического случая.

На одном из военных полигонов в результате наезда бронетранспортера погиб военнослужащий.

Читайте такжеСбили на переходе: под Киевом трагически погиб ветеран АТО (фото)Об этом у Facebook информирует оперативное командование "Север".

«Сегодня, 28 января, около 9:15 из-за нарушения техники безопасности на одном из общевойсковых полигонов произошла беда: погиб военнослужащий. При буксовании военной техники произошел наезд на военнослужащего. Механик-водитель буксируемого МТЛБ в условиях ограниченной видимости боевой машины не смог убедиться в отсутствии людей перед машиной и начал движение, в результате чего вызвал тяжелое травмирование военнослужащего и его смерть», - говорится в сообщении.

Погиб старший солдат Анатолий Мельник, 1981 года рождения, сумчанин.

«Одинокой осталась его жена, тоже военнослужащая - они служили вместе, в одной бригаде», - отмечается в сообщении.

Командующим оперативного командования "Пивнич" назначено расследование данного трагического случая. Предварительно установлено, что имело место нарушение мер безопасности по неосторожности.

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Перевод: Инна Андалицкая