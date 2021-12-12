По уточненным данным, несовершеннолетний за рулем автомобиля сбил 5 пешеходов, среди которых мать и пятилетний сын.

В автомобиле, который сбил нескольких пешеходов в центре Луцка, находились трое подростков, побег от патрульных они снимали под музыку на видео и обнародовали в соцсетях.

Об этом в Facebook сообщил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

"Снова несовершеннолетние нарушители за рулем. В этот раз на Волыни. Сегодня днем патрульные заметили автомобиль Renault Megane, который пересек двойную сплошную линию дорожной разметки, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений, чем нарушил ПДД. Водитель не отреагировал на требование полицейских об остановке и начал убегать. Игнорирование требований об остановке, грубое нарушение ПДД, создание опасности других участников дорожного движения. Такая себе не совсем детская игрушка...", - отметил Билошицкий.

Читайте такжеНа Днепропетровщине произошло смертельное ДТП: погиб мужчина, пострадали девушки-подростки

При этом он сообщил, что побег от патрульных несовершеннолетние пассажиры снимали под музыку на видео и даже успели обнародовать в соцсетях.

По данным Билошицкого, после того, как автомобиль направился на проспект Соборности, водитель проехал на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на пятерых пешеходов, которые переходили проезжую часть дороги на регулируемом пешеходном переходе.

За несколько метров несовершеннолетний водитель не справился с управлением и совершил столкновение с деревом, электроопорой и дорожным знаком. Три человека, которым по 15-16 лет, после столкновения пытались скрыться с места происшествия. Однако парня, который был за рулем, сразу задержали на месте происшествия. Остальных двух пассажиров вернули на место происшествия ТОРовцы.

На место происшествия сразу вызвали медиков, которые госпитализировали травмированных в медицинское учреждение. Среди травмированных - мать и пятилетний сын.

Билошицкий заверил, что за свои действия парень будет нести ответственность.

Как сообщал УНИАН, по данным местных СМИ, резонансная авария в Луцке произошла сегодня, 12 декабря, около 15:00 на проспекте Соборности.

Автомобиль Renault Megane, скрываясь от патрульных, совершил наезд на четырех пешеходов, которые пересекали проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, после чего врезался в дерево. Водитель и пассажиры пытались сбежать с места ДТП.

Травмы различной степени тяжести получили 5 человек, среди них – ребенок, которого госпитализировали.

На месте работали 6 бригад скорой помощи. Пострадавших доставили в больницы.

Вас также могут заинтересовать новости

Автор: Виктория Токарева