Возможный злоумышленник сказал, что пошел на преступление после того, как коллега оскорбил его мать, выяснили журналисты.

В Луганской области 24-летнего сотрудника полиции Александра Фахруддинова 16 ноября убил коллега Станислав Шевцов, подозреваемого задержали примерно в 60 км от места преступления – в городе Старобельск.

Полицейский убит в здании бывшей школы, которую отдали Патрульной полиции, в здании еще шел ремонт, пишет Obozrevatel, ссылаясь на источники.

По его данным, задержанный признался в совершении преступления и даже показал, где находится спрятанное им табельное оружие жертвы. Источник также поделился, что злоумышленник назвал причину убийства.

"…он (Шевцов – Ред.) пришел к сослуживцу, когда тот был в наряде. Произошел словесный конфликт, в разгар которого… Фахруддинов якобы оскорбил мать Шевцова. Началась драка. В один момент Шевцов выхватит пистолет у Александра и застрелил его. После этого ударился в бега", – поделился собеседник издания.

Напомним, 16 ноября стало известно, что в Рубежном на территории админздания нашли тело патрульного с признаками насильственной смерти. На месте преступления были следы борьбы. У копа не было при себе табельного оружия.

В этот же день правоохранители задержали подозреваемого в совершении убийства.

Автор: Екатерина Присяжнюк