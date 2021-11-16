В убийстве полицейского в городе Рубежное Луганской области подозревается его коллега, который задержан.
Об этом полиция Луганской области сообщает в Facebook.
"Под процессуальным руководством прокуратуры следователи, оперативники, сотрудники внутренней безопасности и представители спецподразделений в ходе проведения следственных и оперативно-розыскных мероприятий задержали лицо, подозреваемое в совершении преступления", - говорится в сообщении.
Поскольку к убийству причастен работник патрульной полиции, по решению прокуратуры досудебное расследование в уголовном производстве будет осуществлять Государственное бюро расследований.
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Сегодня, 16 ноября, в Рубежном на территории админздания было обнаружено тело патрульного полицейского с признаками насильственной смерти.
На территории города ввели полицейскую операцию для выявления и задержания лица, причастного к убийству.
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