Факт инцидента подтвердили и в речной информационной службе / Скриншот с Facebook

Возле села Разумовка (Запорожская область) на Днепре в 50 метрах от берега на мелководье частично затонула баржа.

Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua.

Читайте такжеВ Киеве на Днепре сгорела яхта (видео)

В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области информацию об аварии подтвердили. 

Факт инцидента подтвердили и в речной информационной службе, проинформировав, что в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет". По предварительной информации, баржа перевозила щебень.

Скриншот с Facebook

Фото с места аварии опубликовал в Facebook пользователь Сергей Швайковский.

По предварительной информации затонула баржа УДП-1240 1966 года постройки.

Затонувший танкер

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН