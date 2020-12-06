Возле села Разумовка (Запорожская область) на Днепре в 50 метрах от берега на мелководье частично затонула баржа.
Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua.
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В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области информацию об аварии подтвердили.
Факт инцидента подтвердили и в речной информационной службе, проинформировав, что в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет". По предварительной информации, баржа перевозила щебень.
Фото с места аварии опубликовал в Facebook пользователь Сергей Швайковский.
По предварительной информации затонула баржа УДП-1240 1966 года постройки.
Затонувший танкер
- В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.
- В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Попытки в конце июля завершились неудачей.
- 26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.
- 1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал «Делфи» по иску АМПУ.
- Позже танкер был отбуксирован.
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