По предварительной информации, баржа перевозила щебень.

Возле села Разумовка (Запорожская область) на Днепре в 50 метрах от берега на мелководье частично затонула баржа.

Об этом сообщает сайт города Запорожье 061.ua.

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В пресс-службе ГСЧС в Запорожской области информацию об аварии подтвердили.

Факт инцидента подтвердили и в речной информационной службе, проинформировав, что в районе села Разумовка "разлива нефтепродуктов нет". По предварительной информации, баржа перевозила щебень.

Фото с места аварии опубликовал в Facebook пользователь Сергей Швайковский.

По предварительной информации затонула баржа УДП-1240 1966 года постройки.

Затонувший танкер

В ноябре 2019 году в Черном море возле Одессы в районе пляжа «Дельфин» потерпел крушение танкер Delfi с тремя украинцами на борту. В отношении капитана было открыто уголовное производство.

В результате аварии было загрязнено побережье, истоки нефтепродуктов участились с наступлением лета. Судовладелец пообещал убрать танкер с пляжа еще до 31 марта, затем сроки переносились. Попытки в конце июля завершились неудачей.

26 августа «Делфи» поставили на ровный киль.

1 сентября Хозяйственный суд Одесской области арестовал «Делфи» по иску АМПУ.

Позже танкер был отбуксирован.

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Автор: УНИАН