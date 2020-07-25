Оборвались тросы: в Одессе снова не смогли поднять аварийный танкер "Делфи"

Будет ли сегодня еще одна попытка поднять "Делфи", пока неизвестно.

В Одессе завершилась неудачей очередная попытка поднять аварийный танкер «Делфи», потерпевший крушение осенью 2019 года.

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с утра продолжились подготовительные работы по выкрениванию танкера. На побережье, в районе пляжа «Дельфин», где находится танкер, собралось много людей. Общественный порядок обеспечивают правоохранители. В частности, они контролируют, чтобы никто из посторонних не прошел в зону проведения работ.

Бизнесмен Андрей Ставницер, компания которого принимает участие в операции, сообщил в социальных сетях, что сегодня удалось срастить 300-метровый стальной трос, закрепленный в лебедке буксира «Австралия», со стропом, зафиксированным в носовой части «Делфи». Также тросом соединили второй буксир - P&O Balqis - с кормой танкера.

Позднее начались основные работы - указанные буксиры «дернули» аварийный танкер, но тросы не выдержали нагрузки.

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Как сообщили в мэрии Одессы, оборвались оба троса. Будет ли сегодня еще одна попытка поднять "Делфи", пока неизвестно.

Как сообщал УНИАН, в ноябре 2019 года в Черном море возле Одессы потерпел крушение танкер «Делфи» (Delfi) с тремя украинцами на борту. Из-за шторма его отнесло к пляжу «Дельфин» в Одессе. В результате аварии танкера было загрязнено побережье. В дальнейшем это судно начало дрейфовать и попало на мель в акватории порта.

Судовладелец пообещал убрать «Делфи» с пляжа «Дельфин» до 31 марта. В частности, танкер планировали разрезать на части или отбуксировать его целиком. Позже Администрация морпортов разрешила судовладельцу убрать с одесского пляжа аварийный танкер «Делфи» до 20 июля. Однако судно так и не убрали с побережья в обещанный срок.

В мае, июне и июле были зафиксированы несколько утечек нефтепродуктов с аварийного танкера.

Попытка компании-подрядчика 18 июля приподнять «Делфи» при помощи буксиров завершилась неудачей.

Планировалось, что 24 июля подрядчик предпримет последнюю попытку эвакуировать судно. Пляж «Дельфин» закрыт для отдыхающих.

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