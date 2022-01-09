Ее обнаружили жители города Васильевка 9 января, когда выкорчевывали старые деревья в саду.

В Запорожской области специалисты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям обезвредили 100-килограммовую авиабомбу.

Об этом сообщает ГСЧС.

"Опасную находку обнаружили жители г. Васильевка 9 января, когда выкорчевывали старые деревья в саду. Специалисты ГСЧС, прибывшие по вызову, идентифицировали находку как 100-килограммовую авиабомбу времен прошлых войн", - говорится в сообщении.

Читайте такжеОккупанты провели в Крыму военные учения с авиабомбами и истребителямиОтмечается, что пиротехники обезвредили взрывоопасный предмет, а также дополнительно обследовали место опасной находки. Угроза местным жителям ликвидирована.

Как сообщал УНИАН, в итальянском городе Бриндизи власти эвакуировали 54 тысяч человек из-за обнаруженной авиабомбы времен Второй мировой войны.

Для успешного проведения операции подобного масштаба было привлечено около тысячи сотрудников правоохранительных органов и 250 волонтеров. Саму бомбу обезвреживали 15 военных саперов.

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